Ağrı’da hayvan yetiştiricilerine müjde

Ağrı Damızlık Koyun keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Mehmet Nuri Samancı Yaptığı açıklama ile çiftçilerin 1 haziran itibari ile destekleme ücretlerini alacaklarını belirtti.

Başkan Samancı, "2017 yılı anaç koyun Keçi destekleme ödemeleri TC kimlik numaraları son rakamı 4.6. 8 olan yetiştiricilerimize 1 haziran cuma günü, TC kimlik numarası 0.2 olan yetiştiricilerimize ise 8 haziran cuma günü saat 18.00 den sonra doğrudan yetiştirici hesaplarına geçecektir. Üyelerimize sağladıkları katkı ve desteklerden dolayı

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımıza, bakanlık bürokratlarımıza, Tarım il ve ilçe müdürlerine sonsun teşekkür eder, Şükranlarımızı sunarız." dedi.