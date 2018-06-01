Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 09:51

Ağrı’da hayvan yetiştiricilerine müjde

Ağrı’da Küçük baş hayvancılık yapan yetiştiriciler 1 hazirandan itibaren destekleme ücretlerini almaya başlayacaklar.

Ağrı’da hayvan yetiştiricilerine müjde

01 Haziran 2018 09:51

Ağrı Damızlık Koyun keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Mehmet Nuri Samancı Yaptığı açıklama ile çiftçilerin 1 haziran itibari ile destekleme ücretlerini alacaklarını belirtti.


Başkan Samancı, "2017 yılı anaç koyun Keçi destekleme ödemeleri TC kimlik numaraları son rakamı 4.6. 8 olan yetiştiricilerimize 1 haziran cuma günü, TC kimlik numarası 0.2 olan yetiştiricilerimize ise 8 haziran cuma günü saat 18.00 den sonra doğrudan yetiştirici hesaplarına geçecektir. Üyelerimize sağladıkları katkı ve desteklerden dolayı


Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımıza, bakanlık bürokratlarımıza, Tarım il ve ilçe müdürlerine sonsun teşekkür eder, Şükranlarımızı sunarız." dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç