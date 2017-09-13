Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 13:17

Ağrı’da helikopterli terör operasyonu kamerada

Türk Silahlı Kuvvetleri, Ağrı Tendürek Dağı’nda PKK terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor.

Ağrı’da helikopterli terör operasyonu kamerada

13 Eylül 2017 13:17

Helikopterler eşliğinde gerçekleşen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyon saniye saniye kaydedildi. Öte yandan bölgede terör örgütünün en üst düzey sorumlusu Selahattin Kod adlı teröristin kaçmak üzereyken, örgüt üyelerince yakalanarak apar topar Kuzey Irak’a sorgulanmak için kaçırıldığı öğrenildi.


Ağrı Tendürek Dağı bölgesinde bir grup teröristin eylem yapmak üzere bir araya geldiğini belirleyen Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir hafta süre ile bölgeyi takip etti. Yapılan tespit sonucu teröristlerin Keçi Tepe Bölgesi’nde dağlık alanda bulunduğu belirlendi. Bölgeye gönderilen insansız hava araçlarının teröristlerin bulunduğu koordinatları kesin olarak belirlemesinin ardından operasyon başlatıldı.


Operasyonda F-16 uçaklı ve silahlı helikopterlerle hava harekatı düzenlendi. Yapılan operasyon sonrası 5 kişilik terörist grubun tamamı silah, cephane ve malzemeler ile birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyon aralıksız devam ederken, son dönemde Ağrı ve Kars bölgesinde ağır kayıplar veren terör örgütünde moralsizlik durumunun oluştuğu öğrenildi. Bölgede terör örgütünün en üst düzey sorumlusu Selahattin Kod isimli teröristin ise kaçarken, örgüt üyelerince yakalanarak apar topar sorgulanmak üzere Kuzey Irak’a kaçırıldığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç