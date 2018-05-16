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16 Mayıs 2018 14:35

Ağrı’da Hüsn-ü Ziynet” isimli Tezhip Sergisi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezuniyet programı çerçevesinde Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Geleneksel Türk El Sanatları Halıcılık Bölümü Öğretim Görevlisi Burcu Toğrul tarafından düzenlenen “Hüsn-ü Ziynet” isimli Tezhip Sergisi Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı İ.

Ağrı’da Hüsn-ü Ziynet” isimli Tezhip Sergisi

16 Mayıs 2018 14:35

Ç.Ü Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Basri Alagöz, Eleşkirt Belediye Başkanı Sabahattin Sarı, IC Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer tarafından törenle ziyarete açıldı.


Üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki serginin açılışına yoğun ilgi gösterilirken, Ağrı Valisi Süleyman Elban ve beraberindeki ziyaretçiler sergide yer alan eserleri tek tek gezerek Öğretim görevlisi Toğrul’dan sergi hakkında bilgi aldılar. 16 levhadan oluşan sergi hakkında bilgi veren Öğretim Görevlisi Burcu Toğrul ; “ Sergimizde yer alan hatlar Prof. Dr. Bilal Sezer, Dr Öğretim Üyesi Yusuf Bilen, Fuat Başar ve Rafiye Öztürk’ün kalemlerinin ürünü. Bizde süslemelerini gerçekleştirerek sanatseverlerin beğenisine sunduk. Eserlerimiz, Ayet, Esma’ül Hüsna, Hilye-i Şerif ve Şemse’den (Güneş biçiminde süsleme sanatı) oluşmaktadır. Çok ciddi, sabır ve özveri gerektiren bir çalışma sonucunda hazırlanan her bir eserin kendine has pek çok özelliği bulunmakta. Öncelikli amacımız bu kıymetli sanatımızın güzelliklerini ve levhacılık tekniğini yansıtmak. Bununla birlikte eserlerde ilahi bir aşka yöneliş de elbette olmazsa olmazımızdır. Bu ilahi aşk eserlerde kendini gösterirken ziyaretçilere de güzeli, sevgiyi yansıtmayı sağlıyor.” dedi.




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