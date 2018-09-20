Ağrı'da Hz. Hüseyin ve Kerbela Şehitleri gözyaşları içerisinde anıldı

Hazreti Muhammed'in orunu Hz. Hüseyin ve 71 arkadaşının kerbelda'da şehit edilişinin bin 379'ncu yıl dönümü nedeniyle Taşlıçay ilçesinde Caferi mezhebine mensup yüzlerce vatandaş gözyaşları içerisinde anma programı gerçekleştirdi.

Ağrı'da muharrem ayına girilmesi ile birlikte Taşlıçay ilçesinde yaşayan Caferi mezhebini benimseyen Azeri vatandaşlar Kerbela'da yezit tarafından şehit edilen Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 71 yakını için yas tuttu. Sabahın erken saatlerinde Yassıkaya Köyü'nde bir araya gelen vatandaşlar 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Taşlıçay ilçe merkezinde bulunan Ehlibeyt Camiine geldi. Yürüyüş sırasında salavatlar getirilip Hz. Alinin fotoğraflarının olduğu bayraklar taşındı. Ehlibeyt Camii'nde devam eden programda cami imamı Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının şehit edilişi gözyaşları içerisinde anlattı. Programa katılan Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Elban, Haz. Hüseyin ve Kerbela Şehitleri'ni anarak konuşmasını başladı.

‘İhtilafının geldiği zirve kerbela'da yaşanan olaydır'

Birlik beraberlik vurgusunu yapan Vali Elban, yaşanan derin acıyı tüm İslam âleminin derinden hissettiğini vurguladı. Vali Elban, “Bu olayların bize bir şeyler göstermesi gerekiyor. Bizim siyasi olarak, ırk olarak farklı devletler olabilir, farklı milletler olabilir ancak peygamberin ümmeti olan insanları ihtilafının geldiği zirve kerbela'da yaşanan olaydır. Dolayısıyla kendi aramızdaki tartışmayı ihtilafı ne kadar çok artırır, ne kadar çok bu konuları kaşırsak maalesef insanlar insanlığından çıkabilir. Çok ilginçtir ki bu hadisenin içinde olanların bir kısmı belki sahabeydi, yada tabiin, yani Allah'ın resulünün ışığını bire bir görmüşler. Ama insan insanlığını unuttuğu zaman, insan insanlıktan uzaklaştığı zaman gözünü kan bürüdüğü zaman en alemlerin efendisini ne de onun göz bebeği olan torunlarını ve ehlibeytini görüyor” dedi.

‘Desteler oluşturarak sırtlarını zincirlediler'

Vali Elban'ın konuşmalarının ardından, bir grup tarafından ilahiler okunduktan sonra camideki program sona erdi. Caminin avlusunda bulunan yediden yetmişe yüzlerce vatandaş anma programına devam etti. Ayrıca caminin duvarları Hz. Ali fotoğrafları ve çeşitli bayraklarla kaplandı. Okunan ağıtlar hoparlörden yayınlanırken sayıları 20'yi bulan ve siyah elbise giyen vatandaşlar sinelerini yumrukladıktan sonra desteler oluşturarak zincirle sırtlarını dövdü.

‘Kerbela şehitlerinin yıl dönümleri resmi tatil olsun'

Programın sunuculuğunu yapan Ali Ayyıldız, konuşmasına Hz. Hüseyin ve şehit edilen 71 kardeşini anarak başlayıp yezit'i lanetledi. Ayyıdlız, “Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve yakınlarının şehit edilişini yıl dönümü nedeniyle bir araya geldik. Bu program sadece şia'lara mahsus değildir. Peygamberin evladı sadece şia'lara özgü bir durum değildi. Bu hem ehli sünnet kardeşlerimizi hem de Caferi mezhebine mensup insanlarımızın imamıdır. Bu yüzden hem ehli beyt mensuplarının hem de ehli sünnet kardeşlerimizin programa gelmesini istiyoruz. Peygamber mektebine mensup olan yada ehli sünnet kardeşlerimiz ile vahdet istiyoruz. Bu durum sadece şia'ya özgü değildir. Hz. Hüseyin hem bizim hem de ehli sünnet kardeşlerimizin imamıdır. Yani yaratılmışların en üstünüdür. Resulü ekremin evladıdır. Allah onlara lanet etsin, melun yezit ve taraftarları imam Hüseyin ve yarenlerini Kerbela çölünde şehit etmiştir. Allah onlara rahmet etsin” ifadelerini kullandı.

Ayyıldız, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının şehit edilişinin yıl dönümlerinin resmi tatil olmasını istedi.