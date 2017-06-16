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16 Haziran 2017 15:28

Ağrı’da iki Anadolu İmam -Hatip Lisesinde "Fen ve Sosyal Bilimler " programı uygulanacak

Anadolu İmam Hatip Liselerinde Fen ve Sosyal Bilimler Programı Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile Ağrı’da iki Anadolu İmam-Hatip Lisesinde "Fen ve Sosyal Bilimler " programı uygulanacak.

Ağrı’da iki Anadolu İmam -Hatip Lisesinde

16 Haziran 2017 15:28


Konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, " 2017 -2018 eğitim -öğretim yılı itibariyle merkez ilçe Ağrı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Doğubayazıt Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde ‘Fen ve Sosyal Bilimler’ programı uygulanacak. Artık bu okullarımızda tıpkı Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesinde olduğu gibi çocuklarımız İmam Hatip ders programının yanında ‘Fen ve Sosyal Bilimler’ programındaki dersleri de görecekler. Bu programlardan mezun olan öğrencilerimiz Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olarak fen veya sosyal bilimler alanlarında istedikleri yüksek öğretim kurumlarına daha kolay daha donanımlı yerleşeceklerdir. Çocuklarımız hem imam Hatipli hem Fen liseli hem de Sosyal Bilimler Lisesi mezunu olabileceklerdir. Tabi ki bu programlara da öğrenciler talep ve puan üstünlüğüne göre yerleşebileceklerdir. Ülkemiz ve ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum "dedi.




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