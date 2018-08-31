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31 Ağustos 2018 18:41

Ağrı’da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı Tutak ilçesinde yapıldı.

Ağrı’da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı

31 Ağustos 2018 18:41


Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan başkanlığındaki toplantıya Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Neriman Karakoç, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda orta öğretim kurumları uyum programı, nakil ve yerleştirme, E-zümre ve kurul toplantıları, Kodla Ağrı Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalar, destek eğitim odaları ve özel eğitim sınıflarının açılması,yapılan inşaat ve onarım işlerinin son durumları, 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılacak okulların planlaması, iş sağlığı güvenliği eğitimleri, mesleki çalışma programının uygulanması ve okulların eğitim- öğretime hazır hale getirilmesi konuları ele alındı.Yaklaşık 2 saat süren toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, yeni eğitim-öğretim yılının başarılı geçmesi dileğinde bulundu.




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