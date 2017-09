Ağrı’da İlköğretim Haftası Kutlandı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Çelenk sunulmasının ardından Hürriyet İlkokulu’nda düzenlenen programda konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, “2017-2018 eğitim öğretim yılının başlangıcında sizleri saygıyla ve muhabbetle selamlarken bu eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimize, eğitim camiamıza, velilerimize ve milletimize hayırlı uğrulu olmasını temenni ediyorum. Burada uzun uzun size eğitimin öneminden veya gerekliliğinden bahsedecek değilim. Ama herkesin şunu bilmesi gerekiyor ki, günümüzde ve geçmiş dönemlerde diğer toplumlardan daha ileri seviyede bulunan her millet, devlet ve her ülke eğitim ve bilimde mutlak surette diğerlerinden önde olmuşlardır. Bizim tarih kronolojimize yâda dünyanın tarih kronolojisine baktığımızda klasik bir savaşlar tarihi gibi anlatılsa da, aslında bu tarih medeniyet tarihidir. Bu medeniyette de bilgi ve bilim gücü kimdeyse hep ileri gitmiştir. Bu gücü ve üstünlüğü kim kaybettiyse oda her zaman geri kalmıştır. Bu hafta başlayan eğitim öğretim yılının bu manada ülkemizin ve milletimizin de diğer medeni ülkelerden daha ileriye gitmesi ve bizlerin onlar ile olan yarışta bir adım önde olmamıza hizmet etmesini temenni ediyorum. Yeni başlayan eğitim öğretim yılının bu sene birinci sınıfa başlayan yavrularımız başta olmak üzere tüm öğrencilerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını dilerken, inşallah iyi nesiller, kaliteli nesiller, bilgi ve bilimle, irfanla aydınlatılmış nesiller yetiştirilmesine bu eğitim ve öğretim yılının vesile olmasını temenni ediyorum.”dedi.

Vali Elban’ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Halkoyunları gösterisi sunulması ile devam eden program, 4. sınıf öğrencileri, okula bu yıl yeni başlayan öğrencilere çiçek verdi. Program sonunda öğretmenlerle bir araya gelen Vali Elban, kısa bir toplantı yapmasının ardından okuldan ayrıldı.