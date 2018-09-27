Ağrı'da jeotermal alanda 50 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi yapılacak

Ağrı'da bulunan 48 derecelik jeotermal sıcak suyun Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne sunulan Tıbbi Değerlendirme Raporu açıklandı. Romatizma, cilt hastalıkları ve kronik bel ağrılarına iyi geldiği belirlenen jeotermal suyun olduğu alanda 50 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi yapılacağı açıklandı.

Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi Kaynakları ile Ağrı-Van karayolu güzergahı Ahmed-i Hani Havaalanı karşısında Nisan ayında Madem Teknik Arama (MTA) ekipleri tarafından başlatılan sondaj çalışmasında yerin bin 500 metre derinliğinde bulunan 48 derecelik jeotermal su bulunmuştu. Suyun test edilebilmesi için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne sunulan Tıbbi Değerlendirme Raporu bugün Ağrı Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Doktor Fikret Merter Alanyalı tarafından basın mensupları ile paylaşıldı.

‘50 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi yapılması düşünülmektedir'

Ağrı Valiliği toplantı salonunda raporu okuyan Başhekim Vekili Doktor Alanyalı, Ağrı'da sağlık turizminin gelişmesi ve Gürbulak Sınır Kapısı'na yakın olması dolayısıyla fizik tedavi hastalarının yoğunluklu olduğunu söyledi. Sıcak suyun romatizma başta olmak üzere hastalıklara iyi geldiğine değinen Başhekim Vekili Dr. Alanyalı, “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 6 Eylül 2018 tarihinde yapılan Tıbbi Değerlendirme Raporu'nda kaplıcalar yönetmeliğinde belirtilen ‘yapısal, teknik ve personel yeterliliğinin sağlanması koşulu ile banyo uygulamaları şeklinde seçilmiş inflamatuvar romatizmal hastalıkların kronik dönemlerinde moninflamavatuar eklem hastalıklarında, kronik bel ağrısında miyozit, tendinit, fibromiyalji sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarında seçilmiş psöriasiz, nörodermit akne hastalıklarında destekleyici, tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir nitelikte olduğu belirtilmekte' olan bir rapor elimize ulaşmıştır. Bunun üzerine ilgili çalışmalar yapılmış bu rapora istinaden fizik tedavi uygulamalarının uygun olduğu için söz konusu alanda İl Özel İdaresi tarafından 50 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi yapılması düşünülmektedir” dedi.