Ağrı'da kaçak elektrik operasyonu

Bu amaçla oluşturulan kaçak elektrik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaçak elektrik kullanımı sonucu oluşan maddi, manevi, sosyal, kültürel kayıpları önlemek üzere Aras EDAŞ tarafından tüm sorumluluk alanında yapıldığı gibi Ağrı'nın Patnos İlçesinde de kaçak elektrik ile mücadele etmek için 'Kaçak Elektrik Taraması' yapıldı. Yapılan kaçak elektrik taraması sonucunda toplam 26 adet abonenin elektrikleri kesilerek, kaçak elektrik kullanımı tespit edilen aboneler hakkında yasal işlemler başlatıldı. Aras Elektrik yetkilileri, kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek, yaşanan elektrik kesintilerini en aza indirmek, kaçak elektrik kullanmayan abonelerin hakkını korumak amacıyla hareket ettiklerini belirttiler.

Patnos İlçesi kolluk kuvvetlerinin de destek verdiği kaçak elektrik tarama faaliyeti toplam 25 Aras EDAŞ personeli ile gerçekleşti. Kaçak elektrik ile kararlı mücadelesini sürdüren Aras EDAŞ, teknolojik gelişmelerden de yararlanarak ‘Elektrik Hatları Üzerinden' haberleşme sistemi olarak adlandırılan PLC sayaçları devreye sokarak usulsüz elektrik kullanımını ciddi seviyede durdurdu.

Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş şirketin kaçak elektrik ile ilgili mücadelesindeki kararlılığının devam edeceğini belirtti. Elektrik dağıtım hizmetlerinde olduğu gibi kaçak elektrik kullanımında da teknolojinin son gelişmelerini takip ettiklerini belirten Genel Müdür Fikret Akbaş, PLC sayaçlar ile beraber usulsüz elektrik kullanımını azalttıklarını ifade etti.

Genel Müdür Fikret Akbaş, “Biz PLC sayaçları 2017'nin başından beri kullanıyoruz. PLC sayaçlar direklerin üst kısmında olduğu için kaçak elektrik kullanımı biraz daha zorlaştı. Eskisi gibi sayaçlar evin içinde olmadığı için sayaca müdahale mümkün değil. Fakat bu sefer de akşam saatlerinde farklı müdahalelerle kaçak kullanımı yapılmaya çalışılıyor. Akşamdan, sabahın erken saatlerine İşte önceki akşam ki tarama tam anlamı ile bunun içindi. Dışardan bakıldığı gibi sadece kaçak elektrik mücadelesi değil bu. Aynı zamanda dürüst müşterilerimize duyduğumuz sorumluluk anlayışı ve ülke ekonomisine verilen zararı önlemektir. Bu zarar çok boyutludur. Kaçak elektrik kullanmak isteyen vatandaş kendisi de akıma kapılabilir ve hayatını kaybedebilir. Sadece kaçak elektrik mücadelesi değil; insani bir mücadele, sosyal, kültürel, ekonomik ve dini bir mücadele ayı zamanda. Denilebilir ki; kaçak elektrik kullanan bir kişinin ısıtılan bu su ile evinde aldığı abdest bile tartışmaya açıktır. Bu yüzden çok boyutlu bir mücadele. Biz bölgemize kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti vermek için yatırımlarımızı arttırırken, kaçak elektrik kullanımının da önüne geçmek durumundayız. Aras EDAŞ bu konuda kararlılığını devam ettirecek” dedi.

Fikret Akbaş, vatandaşların kaçak elektrik kullanımı ile ilgili ihbarlarını 444 7 850 numaralı çağrı merkezi ya da www.arasedas.com internet sitesi aracılığı ile kendilerine iletilmesi durumunda gereken işlemlerin yapılacağını belirtti.