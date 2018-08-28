Ağrı’da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 21 yaralı

Alınan bilgiye göre, Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit ile Taşkesen köyü yol ayırımında, sürücüsü henüz belirlenemeyen ve Afganistan uyruklu göçmenlerin bulunduğu 63 NZ 832 plakalı minibüs şarampole devrildi. Kazada, minibüsteki Afganistan uyruklu 3’ü kadın 21 kaçak göçmen yaralandı. Ambulanslarla Diyadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 17’si tedavilerinin ardından taburcu edildi, biri kadın 4’ü ise Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Minibüs sürücüsü ise kazanın ardından kaçtı. Güvenlik güçleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.