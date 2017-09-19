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19 Eylül 2017 15:42

Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

Doğubayazıt ilçesinde İran’dan Türkiye’ye kaçak sigara getirileceği ihbarını alan İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uzunyazı köyü kırsalında yapılan operasyonda 896 karton, Telçeker Köyü’nde bir eve düzenlenen operasyonda ise bin 102 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

19 Eylül 2017 15:42


Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, İran’dan Türkiye’ye illegal yollardan at üzerinde bandrolsüz kaçak sigara getirileceği öğrenildi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde Uzunyazı Köyü bölgesinde 3 at üzerinde toplam 896 (8960 paket) Karton kaçak sigara ele geçirildi.


Aaçıklamada, başka bir operasyonda, Doğubayazıt ilçesi, Telçeker köyünde şüpheli bir şahsa ait evde kaçak sigara olduğu bilgisi üzerine evde yapılan adli aramada 1102 (11020 paket) karton kaçak sigara ele geçirildiği kaydedildi.




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