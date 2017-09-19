Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, İran’dan Türkiye’ye illegal yollardan at üzerinde bandrolsüz kaçak sigara getirileceği öğrenildi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde Uzunyazı Köyü bölgesinde 3 at üzerinde toplam 896 (8960 paket) Karton kaçak sigara ele geçirildi.

Aaçıklamada, başka bir operasyonda, Doğubayazıt ilçesi, Telçeker köyünde şüpheli bir şahsa ait evde kaçak sigara olduğu bilgisi üzerine evde yapılan adli aramada 1102 (11020 paket) karton kaçak sigara ele geçirildiği kaydedildi.