Ağrı’da kaçakçılık operasyonları devam ediyor

Patnos’ta av bayii dükkânında yapılan aramada ise 29 adet av tüfeği ile 150 adet tabanca fişeği yakalandı.

Ağrı Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Doğubayazıt ilçe merkezinde icra edilen operasyonda 438 gram eroin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Olay kapsamında gözaltına alınan şüpheli mahkemece tutuklandı. İlçede kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 5 farklı adreste yapılan aramada 16’sı fiber tank içerisinde, 4’ü metal tank içerisinde olmak üzere 17 bin 70 litre kaçak mazot ele geçirildi. Bir araçta yapılan aramada ise 15 bin 640 paket kaçak sigara yakalandı. 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Patnos ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir av bayiinde yapılan aramada ise faturası olmayan 29 adet av tüfeği ile 150 adet 9 mm çapındaki tabanca fişeğine el konuldu. Av bayii sahibine 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli ve idari işlemler yapıldığı duyuruldu.