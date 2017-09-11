Ağrı’da kanadı kırık ördeğe çocuklar sahip çıktı

İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Toklu köyünde ikamet eden yaşları 12 ile 14 arasında değişen Mücahit, Abdulgaffar ve Muhammed adlı 3 arkadaş köyün deresinde balık tutmaya gittiler. Yarım saat boyunca derede balık tutmak için uğraşan çocuklar, bu sırada dere kenarında yabani ördek gördüler. Köy çevresinde çok nadir olarak görülen yabani ördeği gören çocuklar, şaşkınlıklarını gizleyemeyerek yakalamaya çalıştılar. Ördeğin kanadının kırık olduğunu gören 3 arkadaş elbiselerini giyerek ördeği köye götürdüler. Köyde ekmek ve yem ile ördeğin karnını doyuran çocuklar durumu ailelerine anlattılar. Bunun üzerine ördeğin kanadı ilaçlanarak, geceleyin üşümemesi için büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda leğen içerisine bırakılarak korunuyor. Yaralı ve iyileşmek üzere olan ördeği elleri ile besleyerek adeta insanlık dersi veren çocuklar köylülerinde takdirini kazandılar.

"Sabahleyin ilk olarak ördeğin yiyeceğini veriyoruz"

Balık tutmak için dereye gittiklerini söyleyen Mücahit Aldemir, ördeği saat 14.00 sıralarında gördüklerini belirtti. Ördeği ilk olarak gördüklerinde heyecanlandıklarını vurgulayan Aldemir, “Balık tutmak için dereye gitmiştik. Saat 14.00’e doğru ağabeyim dere kenarında köşede ördeği gördü, biz de ilk gördüğümüzde biraz kovaladık, ağaçların arasına girdi. Daha sonra ağaçların arasında kuzenim Muhammet ördeği gördü, çalıların arasında ördeği ben tuttum aldım eve getirdik. Ördeğin kanadı kırıldığı için uçamıyordu. Evde dedemler ördeğe ilaç verdiler. Sabahleyin ilk olarak ördeğin yiyeceğini veriyoruz” dedi.

"Ördeği iyileştikten sonra tekrardan doğaya bırakmayı bırakacağız"

Ördeği çok sevdiklerini ve ördeği tam olarak iyileştirdikten sonra doğaya bırakacaklarını ifade eden Aldemir, “Köyün içine çıkıp biraz gezdikten sonra öğlene doğru gelip yem veriyoruz. Leğenin içini su ile dolduruyoruz, ördeği de içine bırakıyoruz. Leğenden çıktıktan sonra ise tavuklardan korumak için korunaklı bir yere bırakıyoruz. Ördeği iyileştikten sonra tekrardan doğaya bırakacağız. Dedem dedi iyileştikten sora serbest bırakacağız. Şimdilik ilaçlarını veriyoruz. Allah izin verirse 1-2 haftaya kadar iyileşir. Zamanımızı ördeği sevmekle geçiriyoruz. 2 yaşında bir kuzenim var sabahleyin gelip ördekle oyun oynuyor. Bize gelip ördeği seviyoruz, okşuyoruz. Bütün günümüz ördekle geçmese de günde 2 saatimizi ayırıyoruz” ifadelerini kullandı.