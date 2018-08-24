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24 Ağustos 2018 20:37

Ağrı’da kayıp 3 çocuk bulundu

Ağrı’nın Patnos ilçesinde kayboldukları ihbarı yapılan 3 çocuk, ekiplerin 1 gün süren çalışması sonucu bulundu.

Ağrı’da kayıp 3 çocuk bulundu

24 Ağustos 2018 20:37


Edinilen bilgiye göre, Günbeli köyünde 11 ile 13 yaşları arasında ikisi kardeş 3 çocuk, ailelerine haber vermeden dün saat 09.00 sıralarında 15 kilometre uzaklıktaki Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Karakaya köyüne gitti. Çocuklarından haber alamayan aileler, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bölgede arama çalışmasına başlayan jandarmaya, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri destek vermek üzere sevk edildi.


Sabah saatlerine kadar bölgede süren arama sonuçsuz kalırken, çocukların komşu köyde görüldüğü bilgisi geldi. Jandarma ekipleri bugün Günbeli köyüne 450 metre mesafede üç çocuğu üzerleri ıslak, birbirlerine sarılmış, uyur vaziyette samanlıkta buldu. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar ailelerine teslim edildi. Çocukların aileleri arama çalışmalarında yoğun gayret gösteren jandarma ekiplerine teşekkür etti.




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