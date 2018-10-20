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Ağrı'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Ağrı’nın Hamur ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıKaza, Ağrı’nın Hamur ilçesi Karabal Köyü Mevkiinde meydana geldi.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı


Kaza, Ağrı'nın Hamur ilçesi Karabal Köyü Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Ünal yönetimindeki 50 AAD 561 plakalı kamyonet saat 19.30 sıralarında Karabal Köyü'ndan Ağrı-Hamur anayoluna girerken henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde devrilerek kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonun içinde sıkışan 5 kişiyi dışarı çıkardı. Yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri Gülüzar Kılıççı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, sürücü Yusuf İnal (41), Nejla Ünal (7), Eyüp Kılıççı (8) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık Ekiplerince ambulans ile Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölen Gülüzar Kılıççı hastane morguna kaldırıldı.

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