Ağrı'da kaza: 2 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Doğubayazıt ilçesi Çaldıran Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt'tan Ağrı yönüne giden otobüs ile Çaldıran Kavşağı'ndan Doğubayazıt yönüne gitmekte olan otomobil henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulans ile Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirilirken otomobil kullanılamaz hale geldi.