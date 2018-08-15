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15 Ağustos 2018 19:40

Ağrı’da kaza: 6 yaralı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Ağrı’da kaza: 6 yaralı

15 Ağustos 2018 19:40


Kaza, Tutak ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tutak ilçesi girişinde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen minibüs ile kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs takla atarak yolun kenarına devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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