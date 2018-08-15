Ağrı’da kaza: 6 yaralı

Kaza, Tutak ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tutak ilçesi girişinde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen minibüs ile kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs takla atarak yolun kenarına devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.