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01 Aralık 2017 09:52

Ağrı’da kış öncesi 250 mezar kazıldı

Türkiye’nin en soğuk illerinden biri olan Ağrı’da, kış mevsiminde hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düşmesi ve toprağın donması nedeniyle 250 mezar şimdiden hazır hale getirildi.

Ağrı’da kış öncesi 250 mezar kazıldı

01 Aralık 2017 09:52


Kışın Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ağrı’da toprağın donması nedeniyle mezar kazılamıyor. Kentte havaların soğuması ve yaklaşan kış mevsimi öncesi belediye ekipleri de iş makineleri ile mezarları kazdı. Kent merkezinde bulunan 4 mezarlıkta toplamda 250 mezar kazılarak hazır hale getirildi. Kazılan mezarların kış mevsimi süresince yeterli olacağı öngörülüyor.


Ağrı Belediyesi Mezarlık Sorumlusu Abdurrahman Gürdal Gökçe, yaptığı açıklamada kazdıkları mezarlarla kışın zorlu hava şartlarında vatandaşlara yardımcı olmak istediklerini söyledi. Kışın toprağın çok sertleştiğini ve kazılamadığını belirten Gökçe, "Kışın cenazesi bulunan vatandaşların acılarını paylaşmak için halkımıza hizmet ediyoruz. Ağrı’da bulunan 4 mezarlıkta 250 mezar kazarak kışa hazırlık yapıyoruz. Kışın eksi 40 derecede halkımızın daha rahat cenazelerini gömmesi ve kendilerine daha iyi bir şekilde hizmet etmek için mezarların içini ve gereken bütün ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ediyoruz. İnşallah halkımızda yapılan bu hizmetlerden memnundur. Eksikliklerimizi de Allah razı olsun belediyemiz tamamladı. Birim amirimiz ve ekip arkadaşlarımız çalışıyoruz. Kazdığımız mezarlarımızın bize yaz mevsimine kadar yeteceğini düşünüyoruz" dedi.




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