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Ağrı'da korkutan trafo patlaması

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir trafoda patlama meydana geldi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir trafoda patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü.


Edinilen bilgilere göre, Mahalle Sarısu Sokağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle mahalleye enerji veren trafoda patlama meydana geldi. Patlama sonrasında mahallede panik oluşurken, trafoda çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu Doğubayazıt İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Trafo patlaması nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı. Arızanın giderilmesinin ardından mahallelere tekrardan elektrik verildi.

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