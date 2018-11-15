Ağrı'da KOSGEB 90 kişiyi girişimci yaptı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri geliştirme Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen girişimcilik sertifikası programına, KOSGEB İl Müdürü Hüsamettin Arvas, İşkur İl Müdürü Gıyas Güven, Bilim ve Sanayi İl Müdürü Murat İibk, Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Günay, kamu kurum müdürleri ve girişimciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan İl Müdürü Hüsamettin Arvas, girişimcilerle bir arada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek KOSGEB ile işbirliği yapan herkese teşekkür etti.

KOSGEB Ağrı'da 2011 yılında kurulduğunu ve 7 yıldır Ağrı'ya hizmet verdiğini söyleyen Arvas, Ağrı'nın ekonomisine ve geleceğine katkı sağlamak için girişimcileri ve KOBİ'leri desteklemenin ve onlarla doğrudan temas kurmanın çok önemli olduğuna inandıklarını belirtti. Girişimcilerin fikirlerine, bilgilerine ve dünyayı okumalarına değer verdiklerini vurgulayan Arvas, “ Daha iyi bir geleceğin, siz değerli girişimci adaylarının iş fikirleri ile şekilleneceğine inanıyoruz. Ağrı'da girişimcilik kültürünün geniş bir tabana yayılması için göreve geldiğimiz günden bu yana çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bu bağlamda yaptığımız çalışmaları sıralayacak olursak, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile işbirliği yaparak bünyesinde girişimcilik dersi olan bölümlere direkt katılım belgesi vermekteyiz. Böylece üniversiteli gençlerde bir farkındalık oluşturarak iş hayatına atılırken bilinçli girişimciler olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Aynı şekilde bu ayın sonunda IC Vakfı ve SERKA işbirliği ile üniversiteli gençlere yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi gerçekleştireceğiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz; toplumların ve işletmelerin sürekliliği ve ülkelerin geleceği için gençlere ihtiyaç vardır. Bir ülkenin ekonomisi, gençlerin vizyonuyla, iş hayatına kazandıracakları yenilikler ve girişimcilik ruhuyla atacakları adımlarla kalkınır” dedi.

‘Her türlü başvuru e-devlet üzerinden alınmaktadır'

“Ağrı Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki koruma kurulu üyeliğimiz vesileyle denetimli serbestlikten yararlanan kişilere yönelik özel eğitimler verdik. Maksadımız onların da dış dünyayla uyum sağlamalarına az da olsa katkı sağlamaktır” diyen Arvas şöyle konuştu, “KADEM ve TÜGVA ile de birlikte güzel işler başardığımıza inanıyoruz. Kadın ve genç hedef gruplarına yönelik yaptığımız eğitimlerde olumlu geri dönüşler aldık. Doğubayazıt ve Patnos Kaymakamlıklarının destekleri ile söz konusu ilçelerde de girişimcilik eğitimlerine olan talepleri karşılamaya çalıştık, birçok sınıf açtık. Nasip olursa ilerleyen zamanlarda bu tür organizasyonları tüm ilçelerimize yaygınlaştırmaya çalışacağız. Ağrı İŞKUR İl Müdürlüğü ile yaptığımız protokoller ile girişimcilik eğitimleri için kursiyerlerin temini başta olmak üzere katılımcılara kurs boyunca maddi destek verilmesine kadar birçok açıdan işbirliği gerçekleştirdik. Kamu, Üniversite ve Sanayi (kısa adı KÜSİ) işbirliği çerçevesinde imalatçı KOBİ'lerimizi ziyaret ederek onların ARGE potansiyelini ortaya koymaya çalışırken aynı zamanda sıkıntılarını da yerinde görme fırsatı yakalamaktayız. 2018 yılı içerisinde birçok destek ve hizmetlerimizi bürokrasiden arındırarak e-devlet sistemini yürürlüğe koyduk. Artık girişimcilik eğitimleri başta olmak üzere her türlü başvuru e-devlet üzerinden alınmaktadır.”

‘Çevrenizdekileri KOSGEB'e yönlendirin'

Girişimcilik eğitimlerinin devam edeceğini ve Ağrı'ya daha çok girişimci kazandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Arvas, “Kurumların başarıları takdir edildiği ve karşılığı verildiği müddetçe daha iyi sonuçlar elde edilir ve hizmetlerin devamı sağlanır. Çok kaliteli bir mal üreten kişi, eğer o mala alıcı bulamıyorsa başarısının bir anlamı yoktur. Bir atasözü der ki; ‘Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir'. Bu sebeple siz katılımcılardan istirhamımız şudur; çevrenizdekilere KOSGEB'i anlatmanız ve yediden yetmişe herkesi girişimcilik eğitimlerimize yönlendirmenizdir. Talepteki artışı gördükçe KOSGEB olarak bizler girişimcilik eğitimlerini daha sık yapacağız, kamu kurum ve kuruluşları ile daha sıkı işbirlikleri geliştireceğiz. Ağrı iş dünyası da bu yolla nitelikli ve iş ahlakı olan daha fazla girişimciye sahip olacaktır” şeklinde konuştu.