Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2018 12:12

Ağrı’da köye bayramlaşmaya giden ailenin çocuğu kayboldu

Ağrı’da Ramazan bayramının ilk günü ailesi ile birlikte Bezirgan Köyü’ne giden 4 yaşındaki çocuk Leyla Aydemir’den haber alınamıyor.

Ağrı’da köye bayramlaşmaya giden ailenin çocuğu kayboldu

16 Haziran 2018 12:12

AFAD ve jandarma ekipleri gece gündüz demeden 2 gündür Leyla’yı arıyor.


Edinilen bilgilere göre, Ağrı merkezde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çifti dün çocukları ile birlikte Ağrı’ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bezirgan Köyü’ne akrabaları ile bayramlaşmak için gitti. Köyde akrabaları ile bayramlaşan aile evin önünde amcası ile oynayan ve daha sonra kaybolan çocuklarını bulamamdı. Aile ve köylüler çocuğu bulabilmek için evin çevresini ve köyde boş alanları aradı ancak çocuk bulunamadı. Daha sonra durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri kısa süre içerisinde çocuğu aramak için köye geldi. Dün gün boyunca kaybolan çocuğu bulabilmek için köy çevresi ve dere yataklarını didik didik arayan jandarma, AFAD ekipleri ve komşu köylerden gelen vatandaşlar çocuğu bulamadı. Bugünde sabahın erken saatlerinden bu yana çocuğu aramak için çalışmalarına devam eden AFAD ve köylülerin çocuğu bulmak için arama çalışması sürüyor.


Bayramlaşmak için köye geldiğini ve daha sonra çocuğunun kaybolduğunu söyleyen baba Nihat Aydemir, “Bayram dolaysıyla köye geldik, daha sonra çocuğumuzu alıp götürdüler. 15 dakikanın içerisinde çocuk kayboldu. Çocuğu bulabilmek için asker ve AFAD geldi. Eğitimli köpeklerle her tarafta çocuğumu aradılar ama bulamadılar. Ağrı’da hastanenin orada 2 bayan çocuğumu görmüş. Bizde oraya gittik çocuğumuzu aradık ama bulamadık. Allah rızası için bize yardımcı olsunlar” dedi.


‘Allah rızası için kızım daha konuşamıyor’


Acılı anne Şükran Aydemir ise, “Benim kızım daha 3,5 yaşında Allah korkusu kimin içinde varsa lütfen kızımı bulup getirin bana. Allah rızası için kızım daha konuşamıyor. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bayrama kayınpederime gelmiştik. Çocuk amcasının yanında kayboldu. Bir anda kayboldu. Lüften herkesten rica ediyorum. Çocuğumu bulanlar bizi arasın ulaşsınlar rica ediyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç