Ağrı’da köye bayramlaşmaya giden ailenin çocuğu kayboldu

AFAD ve jandarma ekipleri gece gündüz demeden 2 gündür Leyla’yı arıyor.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı merkezde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çifti dün çocukları ile birlikte Ağrı’ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bezirgan Köyü’ne akrabaları ile bayramlaşmak için gitti. Köyde akrabaları ile bayramlaşan aile evin önünde amcası ile oynayan ve daha sonra kaybolan çocuklarını bulamamdı. Aile ve köylüler çocuğu bulabilmek için evin çevresini ve köyde boş alanları aradı ancak çocuk bulunamadı. Daha sonra durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri kısa süre içerisinde çocuğu aramak için köye geldi. Dün gün boyunca kaybolan çocuğu bulabilmek için köy çevresi ve dere yataklarını didik didik arayan jandarma, AFAD ekipleri ve komşu köylerden gelen vatandaşlar çocuğu bulamadı. Bugünde sabahın erken saatlerinden bu yana çocuğu aramak için çalışmalarına devam eden AFAD ve köylülerin çocuğu bulmak için arama çalışması sürüyor.

Bayramlaşmak için köye geldiğini ve daha sonra çocuğunun kaybolduğunu söyleyen baba Nihat Aydemir, “Bayram dolaysıyla köye geldik, daha sonra çocuğumuzu alıp götürdüler. 15 dakikanın içerisinde çocuk kayboldu. Çocuğu bulabilmek için asker ve AFAD geldi. Eğitimli köpeklerle her tarafta çocuğumu aradılar ama bulamadılar. Ağrı’da hastanenin orada 2 bayan çocuğumu görmüş. Bizde oraya gittik çocuğumuzu aradık ama bulamadık. Allah rızası için bize yardımcı olsunlar” dedi.

‘Allah rızası için kızım daha konuşamıyor’

Acılı anne Şükran Aydemir ise, “Benim kızım daha 3,5 yaşında Allah korkusu kimin içinde varsa lütfen kızımı bulup getirin bana. Allah rızası için kızım daha konuşamıyor. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bayrama kayınpederime gelmiştik. Çocuk amcasının yanında kayboldu. Bir anda kayboldu. Lüften herkesten rica ediyorum. Çocuğumu bulanlar bizi arasın ulaşsınlar rica ediyorum” ifadelerini kullandı.