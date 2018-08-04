Ağrı’da kurban hareketliliği

Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkenin en önemli hayvancılık kentleri arasında gösterilen Ağrı’da Kurban Bayramına sayılı günler kala hareketlilik başladı. İlkbahardan bu yana kentin yüksek rakımlı bölgelerinde besiciler tarafından doğada gece ve gündüz otlatılarak özenle yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kamyonlarla Ağrı Hayvan Pazarına getiriliyor. Sabah namazının ardından pazarda başlayan hareketlilik öğlen saatlerine kadar devam ediyor. Alıcılar ile besiciler arasında yaşanan sıkı pazarlıklar ortaya renkli görüntüler çıkarıyor. Hayvan Pazarında zaman zaman bayan besicilerde kurbanlıklarını satmaya çalışıyor. Küçükbaş hayvan fiyatları 700 ile bin 500 lira arasında değişirken, büyükbaş hayvan fiyatları ise 5 bin liradan başlayıp 14 bin liraya kadar varıyor.

Hayvan pazarından ticaretle uğraşan ve Erzurum’un Karayazı ilçesinden getirdiği kurbanlıkları satmaya çalışan Zeynel Cafer, kurban hareketliliğin yeni yeni başladığını söyledi. Pazarda yoğunluğun her geçen gün daha da artacağını belirten Cafer, “Küçükbaş hayvanlar büyükbaşlara göre biraz daha pahalıdır. Geçen yıla göre kurbanlıklarda azda olsa bir artış oldu. Fiyatlar böyle devam ederse daha iyi olur” dedi.

‘Ankara’da, İstanbul’da etin kilosu 41 lira burada 35 lira’

Köylerden aldığı kurbanlıkları pazarda satabilmek için bekleyen Resul Aras, kurbanlık satışlarının geçen yıla göre daha durgun olduğunu ifade etti. Yem fiyatlarının oldukça pahalı olduğuna değinen Aras, “Hayvan fiyatları tabandan pahalıdır. Ankara’da, İstanbul’da etin kilosu 41 lira burada 35 lira. Et merkezinin olduğu bir yerde et bu kadar pahalıysa vatandaşlar ne yapacak? Bir tosun olmuş 12 bin lira, nereye gidecek bu durum? Devletin buna bir el atması lazım. Yemin torbası 70 lira oldu. Sadece saman ucuzdu bu yıl” şeklinde konuştu.

‘Kurban hareketliliği var ama alıcı yok’

Kentte besicilik yapan ve hayvan çiftliği olan Mahir Demir ise, kurbanlıkların durgun olduğunu ve piyasanın pahalı olduğunu dile getirdi. Demir, “Geçen 60-70 tane kurbanlık satabiliyordum. Bu yıl sadece 4 tane satabildim. Kurban hareketliliği var ama alıcı yok. Aynı zamanlarda yem fiyatları da yüksek. Küçücük bir dana olmuş 5 bin lira, bir koyunun fiyatı bin 500 lira. Biz bu işi yapıyoruz ama kurbanlık alan halkımızda günah. Kendimde bir esnaf olarak söylüyorum fiyatlar yüksek. Taban fiyatları yüksek Allah halkımıza yardım etsin” diye konuştu.