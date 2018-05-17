Ağrı’da KYK yurtları ‘Kudüs’ ile aydınlandı

Ağrı Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne bağlı (KYK) Ahmed-i Hani, İshakpaşa erkek yurtları ve Ümmü Eyyüp Kız yurtlarında kalan üniversite öğrencileri İsrail ordusu tarafından Filistin ve Kudüs’te yapılan saldırılara dikkat çekmek için yurt odalarının ışıklarını açıp kapatarak binalarda ‘Kudüs’ yazısı yazdırdı. İsrail’in saldırılarını protesto eden öğrenciler ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ pankartı ile tepkilerini dile getirdi.

İsrail’in Filisitinlilere karşı zulüm yaptığını söyleyen öğrenciler, Kudüs’ün İsrail tarafından işgal edildiğini ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasının tansiyonu yükselttiğine dikkat çekti. Yurt binalarına ışıklarla ‘Kudüs’ yazısı yazdırdıklarını anlatan öğrenciler, Müslüman aleminin Filistinlilere destek olması gerektiğini kaydetti.