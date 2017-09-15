Ağrı’da Mesleki Çalışma Seminerleri

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, öğretmenleri kapsayan “Mesleki Çalışma” seminerlerini denetlemek amacıyla Eleşkirt ve Tutak ilçelerini ziyaret etti. İlçe milli eğitim müdürleri tarafından karşılanan Turan, Eleşkirt Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Eleşkirt Cengiz Topel İlk-Ortaokulu ve Tutak Gazi Ortaokulunda öğretmenlere yönelik devam eden “Mesleki Çalışma” seminerlerini denetledi.

Öğretmenliğin önemine değinen Turan, “Ülkemiz insanının geleceğini hazırlamak gibi önemli bir sorumluluğu üstlenen bir topluluk olarak biz öğretmenler, ulusal çıkarlarımız doğrultusunda, yurt ve insan gerçeğine dayanan, çağın değişimlerine uygun, toplumumuzun gereksinimlerini dikkate alan bir anlayışla, eğitim sistemimizi akılcı, gerçekçi, doğru ve hızlı çözümler üreterek tek vücut olarak, kaynaşmamız ve aynı ideal doğrultusunda ilerlememiz gerekmektedir. Her bir öğrencimizin kendi çocuğumuz olduğu gerçeği ve bilinci ile hareket etmemiz gerekmektedir. Eğer bir öğrencimizin en değerli zamanını boşa geçirerek ona vermemiz gereken değeri vermez olursak, bir gün kendi çocuklarımızın da aynı olumsuzluklarla karşılaşacağını ve bunun bedelini kendi çocuklarımızda ödeyeceğimizi aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Gerçek anlamda eğitimci olmak; kendine ve topluma faydalı insanlar yetiştirmek yolunda, bütün negatif etkenlere rağmen, zevkle ve sevgiyle çalışabilme yeteneği ile mümkündür. Böylesine önemli bir misyonu üstlenen topluluk olarak biz öğretmenler; toplumdaki huzursuzluklar, problemler ve olaylara karşı kendimizi korumak için duvarlarımızı yükseltmek yerine, bulunduğumuz çevreyi yaşanabilir bir konuma getirmenin mücadelesi içerisinde bulunmalıyız”dedi.