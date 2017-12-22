Ağrı’da Mesleki Eğitim çalıştayı

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen çalıştaya Vali Süleyman Elban, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalit Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, kurum müdürleri, STK temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Çalıştayda protokolün konuşmalarının ardından Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü M.Fatih Karaoğlan tarafından “Mesleki Eğitim Çalıştayı” sunumu yapıldı. Daha sonra oluşturan çalışma grupları, mesleki ve teknik eğitim kalitesinin arttırılması konusunu ele aldı.

Öte yandan çalıştayın ikinci gününde, mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdam sorunu ele alacağı bildirildi.