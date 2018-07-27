Ağrı’da Mevlüt Bengi’nin intikamı alındı

Bengi’yi öldüren teröristlerden biri sağ ele geçirildi, ikisi etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada “Jandarma Komutanlığımızca, Ağrı Dağı’nda faaliyet gösteren Bölücü Terör Örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; 1’i sağ yakalama ve 2’si ölü olmak üzere toplam 3 Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir” ifadesine yer verildi. Açıklamada sağ yakalanan teröristten alınan ilk ifadeye göre, cesetlerine ulaşılan 2 Bölücü Terör Örgütü mensubunun, 26 Haziran 2018 tarihinde Ağrı Dağı’nda meydana gelen Mevlüt Bengi isimli sivil vatandaşın öldürülme olayının planlayıcısı ve uygulayıcılarından olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında “Bölgede icra edilen operasyonda 1 adet 5,56 mm M-16 piyade tüfeği, 2 adet 7,62 mm Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 5 adet el bombası, 10 adet Kaleşnikof şarjörü ve 2 adet M-16 P.Tf. şörjörü, 1 adet güneş paneli, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet büyük telsiz, 1 adet küçük telsiz, 30 m. uzunluğunda elektrik kablosu ve çok miktarda erzak, doküman ve tıbbi malzeme ile 2 Bölücü Terör Örgütü mensubunun cesedi ele geçirilmiştir” denildi.