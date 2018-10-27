Ağrı'da mevsimin ilk karı yağdı

Ağrı'da 2 gündür etkili olan sağanağın ardından kırsal kesim ve ilçelerde yılın ilk karı yağdı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na kar yağmasının ardından kış hazırlıklarına tamamlamaya çalışan vatandaşlar dün gece kar sürprizi ile karşılaştı. Kentin genelinde 2 gündür aralıksız etkisini sürdüren sağanak akşamüzeri yerini kara bıraktı. Yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar gecenin ilerleyen saatlerinde ilçeler ve kırsal kesimlerde de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yılın ilk karı ile karşılaşan vatandaşlar karla kaplı otomobillerin üstüne günün tarihini ve çeşitli yazılar yazdı.

Öte yandan kar yağışı ilçe merkezlerinde ve köylerde yaşamı olumsuz yönde etkiledi.