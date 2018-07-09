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09 Temmuz 2018 11:54

Ağrı’da milli sporcu öğretmen intihar etti

Ağrı’da evli ve 2 çocuk babası olan beden eğitimi öğretmeni ve milli sporcu C.

Ağrı’da milli sporcu öğretmen intihar etti

09 Temmuz 2018 11:54

K intihar etti. C.K, gözyaşları arasında toprağa verildi.


Edinilen bilgilere göre, Ağrı Spor Lisesi’nde öğretmen olan evli ve 2 çocuk babası C.K akşam saatlerinde Küpkıran Kayak Merkezi’ne giderek Yıldız Tepesi’ndeki telesiyej direklerine bağladığı iple intihar etti. C.K’nın cansız bedenini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekibinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından C.K’nın cenazesi Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 2 kız çocuğu bulunan C.K’nın hamile olan eşinin 10 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi. C.K’nın ölümü ailesi başta olmak üzere sevenlerini gözyaşlarına boğdu. C.K son yolculuğuna uğurlandı. Genç öğretmenin çocukları ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.




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