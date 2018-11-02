Ağrı'da öğrenciler kuşlar üşümesin diye kuş evi yaptılar

Ağrı'da KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri yaklaşan kış mevsimi öncesi kuşların üşümemesi ve soğuktan korunmaları için gönüllü olarak yaptıkları kuş evlerini ağaçlara asmaya başladılar.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okuyan ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Ağrı Kız Yurdu'nda kalan kız öğrenciler havaların soğumasıyla birlikte kuşların üşümemesi için farkındalık oluşturmak amacıyla oldukça önemli bir projeye imza attı. Boş zamanlarında yurdun bahçesinde bir araya gelen 3 arkadaş kuşlar için kuş evleri yapmaya başladı. El emeği göz nuru bin bir zahmetle kuşların barınması için evleri yapan gönüllü öğrenciler çalışmalarına devam ediyor. Yaptıkları evleri renklere boyayan ve kısa sürede yurtta farkındalık oluşturan 3 arkadaş yaz aylarına kadar kuş evleri yapmayı hedefliyor. Öğrenciler kendi emekleri ile yaptıkları kuş evlerini kar yağmadan önce yurdun bahçesinde bulunan ağaçlara asmaya başladı.

‘OLdukça eğlenceli ve herkesin de yapmasını istiyoruz'

Trabzonlu üniversite öğrencisi Nisanur Bozdemir, amaçlarının kuşlarında bir evi olması olduğunu söyledi. Projeyi gönüllü olarak başlattıklarını dile getiren Bozdemir, “Bizim nasıl bir evimiz varsa onlarında evinin olması için böyle bir çalışma başlattık. Çok istekli bir şekilde bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Kışın burada havalar çok soğuk olduğu için başka projelerinde olmasını istiyoruz. Hocalarımızın önerisi ile buna başladık. Dışarıdaki vatandaşlar bu çalışmamızı çok beğenecekler ve onlarda yapmak isteyecekler. Bu işi seviyoruz, oldukça eğlenceli ve herkesin de yapmasını istiyoruz” dedi.

‘Onlarında birer canlı olma bilinci ülkemizde çok az insanda var'

Gaziantepli Ayşegül Kartal, yapılan çalışmanın sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, Türkiye'de vatandaşlar tarafından hayvanlara verilen değerin oldukça az olduğuna dikkat çekti. Vatandaşalar arasında farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Kartal, “Çok az insanımız bunun farkında ve bu tarz şeyleri yaparak inşalarımızı bilinçleniyoruz. İnsanlarımız bazı şeylerin daha çok farkına varıyor. Bir köpek veya bir kedi gördüklerinde ona şiddet uygulanmaktansa köpek ve kedilerinde bir canı olduğunu soğukta üşütülebildiklerinin farkına varıyor. Önemli olanda bu zaten. Biz bunu arkadaşlarımızla gönüllü yapıyoruz ve bunu yaparken de çok mutluyuz. Harcadığımız zaman ve zorluğun hiçbir şekilde farkında değiliz çünkü çok mutluyuz. Onlarında birer canlı olma bilinci ülkemizde çok az insanda var. Bu bilinci herkese ulaştırırsak çok güzel olur” şeklinde konuştu.