Ağrı’da Öğretmenler Günü Kutlamaları

Atatürk Anıtına Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan tarafından çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Öğretmen Nurgül Gelturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Kültür ve Kongre Merkezinde hazırlanan programla devam etti. Burada emekli öğretmenler adına Cafer Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ve Vali Süleyman Elban tarafından günün anlam önemini belirten konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından program Mehter takımı gösterisi, öğrencilerin şiir okuması, öğretmen Nurgül Gelturan Korusu’nun müzik dinletisi, aday öğretmenlerin yemin töreni, emekli öğretmenlere plaket verilmesi, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi. Programa Vali Süleyman Elban, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Önder Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmetşafi Erim, Milli Eğitim Müdür yardımcılar Özlem Çeçen ve Neriman Karakoç, kamu kuruluş müdürleri, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.