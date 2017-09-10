Ağrı’da okul müdürleri toplantısı

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Ali Karagöz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Ali Karagöz tarafından yeni müfredat anlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda mesleki eğitim çalışmaları, öğrenci devamsızlıkları, destekleme ve yetiştirme kursları, okul öncesi eğitim, kılık kıyafet yönetmeliği, okulların eğitim öğretime hazır bulundurulması, eğitim bölgesi yönetmeliği, ortaöğretim uyum programı, MEB eğitim kurulları ve zümreleri yönergesi, beyaz bayrak ve kitap okuma etkinliği ele alındı.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.