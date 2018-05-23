Ağrı’da okul öncesi çocuk festivali

Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu’nda düzenlenen Okul Öncesi Çocuk Festivali’ne Vali Yardımcısı Onur Kökçü, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özlem Çeçen, şube müdürü Murat Karakurt, kurum müdürleri, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve velileri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Minik Kalpler Okula” projesi kapsamında 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde okul öncesi eğitim kurumlarında yürütülen çalışmaların sergilenmesi amacıyla il merkezi ve köylerdeki bünyesinde anasınıfı bulunan okulların katılımıyla Okul Öncesi Çocuk Festivali gerçekleştirirken, il merkezi ve köylerdeki okullardan olmak üzere bin 500 öğrenci katıldı. Festivalde anaokulları tarafından kurulan stantlarda tüm öğrencilerin etkinliklerine yer verildi. Vali Yardımcısı Onur Kökçü ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, stantları gezerek bilgi aldı. Minik öğrencilerin birbirinden güzel gösterilerini sergilemesiyle renkli anlar yaşandı.