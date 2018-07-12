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12 Temmuz 2018 17:23

Ağrı’da otobüsle çarpışan otomobil refüje çıktı

Ağrı’da özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil refüje çıktı.

Ağrı’da otobüsle çarpışan otomobil refüje çıktı

12 Temmuz 2018 17:23


Kaza, Kağızman Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 61 AP 684 plakalı otomobil ile 04 Z 0053 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönerek refüje çıktı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis yolu trafiğe kapatarak başka kazaların olmaması için güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri, AFAD, itfaiye, Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi. Her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.


Kazada ölü ve yaralıların olmadığı bildirildi.




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