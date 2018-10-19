Ağrı'da otomobilde sıkışan 2 kişi kurtarıldı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otomobilin traktör römorkuna arkadan çarpması nedeniyle meydana gelen kazada otomobilde sıkışan yabancı uyruklu 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kaza, Eleşkirt ilçesi Sadaklı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4C9 9620 yabancı plakalı otomobil yolda seyir halinde olan traktörün römorkuna arkadan çarptı. Önü tamamen ezilerek kullanılamaz hale gelen otomobilde bulunan yabancı uyruklu biri kadın 2 kişi otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi için itfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Ekipler bir saat süren çalışmanın ardından yaralı 2 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkarttı. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.