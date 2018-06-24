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24 Haziran 2018 10:47

Ağrı’da oy kullanma işlemi başladı

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27.

Ağrı’da oy kullanma işlemi başladı

24 Haziran 2018 10:47

dönem milletvekili seçimleri için Ağrı’da vatandaşlar oy kullanmaya başladı.


Saat 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek. Ağrı’da 24 Haziran 2018 27. dönem milletvekili seçimlerinde 4 milletvekili çıkaracak. Saat 08.00’de başlayan oy kullanma işlemlerinde vatandaşlar oylarına kullanmaya devam ediyor. Okul önlerinde her hangi bir yoğunluk olmazken, öğleden sonra yoğunluk olacağı öngörülüyor. Kent merkezinde bulunan Şeref Saraçoğlu İlkokulu’nda yaşlı ve yürüyemeyen bir kadın yakınları tarafından taksi ile okula getirilerek oyunu kullandı.


Öte yandan oy kullanan vatandaşlar seçimin Ağrı’ya ve Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.




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