Dr. Akif Arslan tarafından Ağrı’da oynanan geleneksel çocuk oyunları kitaplaştırıldı.

Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Dr. Akif Arslan, günümüzde gerek internet gerek televizyonun etkisiyle gerekse mahalle kültürünün yok olmaya doğru gitmesiyle birlikte çocuk oyunlarının gittikçe azaldığını hatta yok olmaya doğru gittiğini, bunun sonucunda ise çocukların çok katlı binalarda cep telefonlarının, televizyonların, bilgisayarların başında adeta sanal bir dünya yaşadığını, bu durumun çocukları üreticilikten, paylaşımcılıktan, analiz-sentez becerilerinden yoksun bıraktığını ifade etti.

Ağrı ilinde çocukların dil becerilerinin geliştirilmesinde, üretici, yaratıcı, paylaşımcı, sosyal bireyler yetişmesinde, kültür birlikteliğinde fayda sağlayacağı düşünülen birçok oyunun olduğunu ve bu oyunların derlenerek çocukların, eğitimcilerin ve anne-babaların dikkatlerine sunulmasının yararlı olacağı kanaatine varıldığını dile getiren Doç. Dr. Arslan, bu doğrultuda Ağrı’da yaptığı alan çalışma sonucunda taş ile oynanan 23, top ile oynanan 11, değnek ile oynanan 7, kemer ile oynanan 6, kâğıt ve kalem ile oynanan 6, ip ile oynanan 4, mendil ile oynanan 4, ayakkabı ile oynanan 5, ceviz,fındık,bilye,boncuk ile oynanan 7, kibrit ile oynanan 3, diğer oyun araçlarıyla oynanan 23 oyun ile araç kullanılmadan oynanan 49 oyun olmak üzere toplamda 149 oyun tespit edildiğini ifade etti.

Doç. Dr. Arslan, Ağrı’da çok zengin bir folklor olduğunu, bu foklorik öğelerin hızlı bir şekilde kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin bu misyonu hızlıca yüklendiğini, önümüzdeki süreçte Üniversite’deki akademisyenlerin Ağrı kültür hayatı ile ilgili birçok çalışmayı hayata geçireceğini söyledi.