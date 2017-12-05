Bölgede tespit edilen metan gazı ve hidrojen sülfürün yoğunluğunu saat saat ölçen özel giysili ekipler, zehirlenmenin nedenini araştırıyor.

Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek Erzurum’a getirilen uzman çavuş ile sözleşmeli erin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Gaz sızıntısından etkilenen 43’ü asker, 6’sı kamu görevlisi toplam 49 kişi ise taburcu edildi. Erzurum AFAD ekipleri cezaevi bahçesinde gaz ölçümü yapıyor.

Erzurum AFAD Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ağrı M Tipi Cezaevi’nde gaz ölçümü yapıyor. Bölgede tespit edilen metan gazı ve hidrojen sülfürün yoğunluğunu saat saat ölçen özel giysili ekipler, zehirlenmenin nedenini araştırıyor. AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, 5 kişilik ekibin, cezaevi bahçesinde bir süre görev yapacağını belirtti. Zehirlenmeye neden olan gazın belirlenmesiyle askerlerin tedavisinin de buna göre yapılacağını kaydeden AFAD Müdürü Karslı, ölçüm sonuçlarına göre de cezaevi bahçesinde ne tür tedbir alınacağına karar verileceğini bildirdi.