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09 Temmuz 2017 08:03

Ağrı’da pişmaniye coşkusu yaşandı

Ağrı’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara pişmaniye dağıtıldı.

Ağrı’da pişmaniye coşkusu yaşandı

09 Temmuz 2017 08:03


Ağrı merkez Cumhuriyet Caddesi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 9’uncusu gerçekleştirilen pişmaniye festivaline Ağrı Valisi ve Belediye Başkanvekili Süleyman Elban, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, ilçe Belediye Başkanları, Kocaeli heyeti ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra konuşan Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, selamlama konuşması yaparak Ağrı’da yaklaşık olarak bir haftadır göreve başladığını bu nedenle mutlu olduğunu belirtti. Programın devamında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli’den Ağrılılara selam getirdiğini ve son 8 aydır buraya 3’ncü gelişinin olduğunu bu nedenle mutlu olduğunu söyledi. Gittikçe Ağrılı olduğunu dile getiren Doğan, “Kocaeli’nde Cemil Yaman kardeşimiz Milletvekili olan kardeşimiz, Ali Toltar kardeşim başarılı bir belediye başkanı olarak Ağrılı bir arkadaşımızdır. Orada iç içe ve gönül gönleyiz. Burada gerçekten Diyadin’in danışmanı olarak bir süredir görev yapıyoruz. Her gelişimizde Ağrının güzel insanlarının Diyadin, Eleşkirt ve diğer ilçelerimizden gelen güzel insanların sevgileri ile karşılaşıyorum. Kalp kalbe karşıdır. Diyadin’imize hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Belediyecilikte yapılan çok işler vardır, epey eksikler kaldı. Hükümetimiz başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız gayet güzel hastaneler, Milli Eğitim ile ilgili okullar ve diğer alanlarda çalışma yapıyorlar, ben gelince görüyorum. Ama belediyecilik açısından da kaybedilmiş yıllar var. Ağrı’da ve Diyadin’de yeniş bir dönem başladı. Biz çok heyecanlıyız. Elimizden geldiği kadar her alanda destek vermeye çalışıyoruz daha önceki çalışan ayrılan Valimizle güzel ilişkilerimiz oldu. Belediye olarak ta fikirsel desteğimiz hem de bu tür etkinliklerde güzel ilişkilerimiz oldu. Nereden çıktı bu pişmaniye festivali diyeceksiniz. Biz 9 yıldır pişmaniye festivali düzenliyoruz. Pişmaniye sadece İzmit’indir. Başka yerlerde de pişmaniye görürsünüz onlar İzmit’te yapılmamışsa pişmaniye değildir” dedi.


Program yapılan semazen gösterisi ve vatandaşlara pişmaniye dağıtımıyla sona erdi.




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