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27 Kasım 2017 17:25

Ağrı’da PKK/KCK operasyonu: 26 gözaltı

Ağrı’da PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten kişilere yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüpheli ise aranıyor.

Ağrı’da PKK/KCK operasyonu: 26 gözaltı

27 Kasım 2017 17:25


Ağrı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, örgüte üye olan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan, terör örgütünün propagandasına dönüşen terörist cenazelerine katılan 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik ilimiz merkezi, Doğubayazıt, Patnos, Diyadin, Eleşkirt ve Taşlıçay ilçelerimizle birlikte İstanbul ilinde 27 Kasım 2017 günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve tabancaya ait 9 adet fişek, 4 adet av tüfeği ve tüfeklere ait 105 adet fişek, uyuşturucu madde, terör örgütü propagandası içeren kitaplar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir. 9 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir” denildi




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