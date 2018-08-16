Ağrı’da şehidin ailesine acı haber verildi

Şehit Doğan’ın 2 yıl önce de bir operasyonda yaralandığı ve 1 yıl tedavi görüp iyileştikten sonra tekrar görevine başladığı bildirildi.

Adıyaman’da PKK’lı teröristlerce girilen çatışmada şehit olan Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere nüfusuna kayıtlı Tuncay Doğan’ın acı haberini aileye Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı ve İlçe Jandarma Komutanı tarafından verdi. Acı haber üzerine şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Köyün girişine ve şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Doğan’ın 4 yıldır uzman çavuş olduğu ve 2 yıl önce yapılan bir operasyonda yaralanıp bir yıl sonra görevine başladığı öğrenildi. Şehit Doğan’ın bir kardeşinin Sivas’ta uzman çavuş olduğu, bir kardeşinin ise 4 gün önce güvenlik korucusu olduğu bildirildi. Şehidin yarın cuma namazını müteakip topağa verileceği öngörülüyor.

Şehidin köyden komşusu Şeref Demir, “Şehidimiz bekardı. Kimseye bir zararı yoktu. Namazını kılan biriydi. 4 yıldır uzman çavuştu. 2 yıl önce bir operasyonda mayın patlaması sonucu gözlerinden yaralanmıştı, bir yıl göreve gidemedi. İyileştikten sonra 1 yıldır görevi başındaydı. Bir kardeşi astsubay oldu, biri de 4 gün önce köy korucusu oldu” dedi.