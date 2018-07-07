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07 Temmuz 2018 14:01

Ağrı’da sıcaktan bunalan çocuklar havuzda serinliyor

Hava sıcaklığının 38 derece olarak ölçüldüğü Ağrı’da sıcaklardan bunalıp serinlemek isteyen çocuklar İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okullarında yüzme branşına kayıt yaptırarak yüzüyor.

Ağrı’da sıcaktan bunalan çocuklar havuzda serinliyor

07 Temmuz 2018 14:01


Ağrı’da Her yıl çok sayıda başvurunun yapıldığı ve binlerce öğrencinin spor yapmak için tercih ettiği ve özellikle İlköğretim çağında ki çocukların tatile girdiği yaz aylarında serbest zamanlarını, uzman antrenörler nezaretinde düzenli ve en iyi şekilde değerlendirmeleri için bir imkân olan İl Spor Merkezleri yaz spor okulları, aynı anda binlerce çocuğa spor yapma imkânı sağlıyor.


İl spor merkezleri kapsamında yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleşen yüzme kursunu ziyaret eden Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, burada çocuklarla yakından ilgilendi, yüzme antrenörü Gökhan Şengül’den kurs hakkında bilgi aldı. Şiran burada yaptığı açıklamada; “Olimpik yüzme havuzumuzda çalışmaların sürdüğü yüzme branşında şu an için 350’ye yakın sporcumuz Salı-Perşembe, Çarşamba-Cuma ve Cumartesi-Pazar günleri yaş gruplarına göre seanslarda çalışmalarını sürdürüyor. Havuzumuzda pazartesi günleri ise genel temizlik yapılıyor. Gün içinde sabah ve öğlenden sonra olmak üzere 2 grup halinde hizmet veren yüzme havuzumuzda Çocuklar yüzme hocaları ve cankurtaranımız gözetiminde yüzme öğreniyor. İnşallah bu çalışmalarımız neticesinde Ağrı’da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacaktır” dedi.




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