Ağrı'da sınavsız ikinci üniversite kayıtlarında son gün

Eskişehir Anadolu Üniversitesi AÖF Ağrı Bürosu 11 Eylül tarihlerinde başlayan ‘ikinci üniversite' kayıtlarını sürdürüyor. Kayıtların başladığı ilk günden bugüne çalışmalarını aralıksız sürdüren büro yönetici ve çalışanları Cumhuriyet Caddesi'nde stant kurarak vatandaşları bilgilendiriyor. Büroya kayıt yaptırmak için gelen vatandaşları önlisans ve lisans bölümleri hakkında bilgilendiren büro yöneticisi ve çalışanlarından Fatma Karadeniz yaptığı açıklamada kayıtların 21 Eylül'de sona ereceğini hatırlattı.

‘Kayıtlar 21 Eylül Cuma günü sona eriyor'

Vatandaşların son günü beklemeden bir an önce kayıt yaptırması gerektiğini ifade eden Karadeniz, “Açıköğretim sistemi içerisinde ikinci üniversitesi kapsamında 37 önlisans ve 18 lisans programı bulunmaktadır. Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine öğretim yapan fakültelerin önlisans, lisans programlarından birini okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün, uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bürolarına başvurarak kayıt yaptırabilirler” dedi.

Karadeniz, “Üniversitemizin 2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilere basılı kitap vermek yerine Anadolum e-kampüs sistemi aracılığıyla sunulacak olan dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemeleri sunulacaktır. Bu yeni sürecin öğrencilerin bilgiye daha çabuk ulaşması amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.