Ağrı'da su dolu çukurda 2 gün mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Ağrı'da su dolu çukurda 2 gün mahsur kalan ve bitkin düşerek boğulmak üzere olan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, kent merkezine bağlı Yekmal köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy yakınlarında bulunan bir inşaat sahasında daha önceden açılan ve su birikintisinin olduğu çukura giren köpek, iki gün boyunca çukurdan çıkamadı. Çukurda mahsur kalan ve bitkin düşen köpeğin sesini duyan bir vatandaş durumu Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye Müdürü Akın Karaman ve ekibi çevreye güvenlik şeridi çekerek köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekibinden bir görevli arkadaşlarının yardımıyla 4 metrelik çukura inerek köpeği kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Köpeği su birikintisi içerisinden çıkaran görevli köpeği kucağına alarak yukarıda bekleyen ekip arkadaşlarına verdi. Kurtarılan köpek doğaya bırakıldı.