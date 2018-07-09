Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 12:55

Ağrı’da taksiciler dernek kurdu

Ağrı’da ticari taksici esnafı, Ticari Taksicileri Koruma ve Yaşatma Derneğini kurdu.

Ağrı’da taksiciler dernek kurdu

09 Temmuz 2018 12:55


Ağrı il merkezinde bulunan Hürriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde büro açan ticari taksici esnafı, Ticari Taksicileri Koruma ve Yaşatma Derneğini kurdu. Başkanlığını Halil Budak’ın yaptığı Ticari Taksicileri Koruma ve Yaşatma Derneği, kurulum aşamasını tamamlayarak, üye çalışmasına başladı.


Amaçların ticari taksicilerin tek çatı altında toplanarak, bir dayanışma içerisinde olması, çözüm odaklı çalışmak istediklerini ifade eden Budak, farklı bir dernekçilik yapacaklarını kaydetti. Amaçlarının memlekete birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmek istediklerini aktaran Budak, “Ağrı’da ticari taksici esnaflarımızın sorunlarını çözmek için birlik ve beraberlik ruhuyla ekmeğimizin mücadelesini vermek için derneği kurduk. Amacımız Ağrı’da faaliyet gösteren ticari taksici arkadaşlarımızın sosyal ve ekonomik olarak daha iyi yerlere gelmesi için mücadele edip esnaf arkadaşlarımıza yardımcı olmaktır”dedi. Evine ekmek götürme derdinde olan taksicilerin, yanında olacaklarını söyleyen Budak, “Kurmuş olduğumuz bu dernek Ağrı’da bir ilktir. Yıllardır Ağrı’da faaliyet gösteren taksici esnaflarımız hep sorunlarla ve problemlerle karşı karşıya kaldı. Bu sorun ve problemleri çözmek için kimse mücadele etmedi. Bizlere sahip çıkmadı. Bu saatten sonra kendi göbek bağımızı kendimiz kesmeye karar verdik” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç