Ağrı’da taksiciler dernek kurdu

Ağrı il merkezinde bulunan Hürriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde büro açan ticari taksici esnafı, Ticari Taksicileri Koruma ve Yaşatma Derneğini kurdu. Başkanlığını Halil Budak’ın yaptığı Ticari Taksicileri Koruma ve Yaşatma Derneği, kurulum aşamasını tamamlayarak, üye çalışmasına başladı.

Amaçların ticari taksicilerin tek çatı altında toplanarak, bir dayanışma içerisinde olması, çözüm odaklı çalışmak istediklerini ifade eden Budak, farklı bir dernekçilik yapacaklarını kaydetti. Amaçlarının memlekete birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmek istediklerini aktaran Budak, “Ağrı’da ticari taksici esnaflarımızın sorunlarını çözmek için birlik ve beraberlik ruhuyla ekmeğimizin mücadelesini vermek için derneği kurduk. Amacımız Ağrı’da faaliyet gösteren ticari taksici arkadaşlarımızın sosyal ve ekonomik olarak daha iyi yerlere gelmesi için mücadele edip esnaf arkadaşlarımıza yardımcı olmaktır”dedi. Evine ekmek götürme derdinde olan taksicilerin, yanında olacaklarını söyleyen Budak, “Kurmuş olduğumuz bu dernek Ağrı’da bir ilktir. Yıllardır Ağrı’da faaliyet gösteren taksici esnaflarımız hep sorunlarla ve problemlerle karşı karşıya kaldı. Bu sorun ve problemleri çözmek için kimse mücadele etmedi. Bizlere sahip çıkmadı. Bu saatten sonra kendi göbek bağımızı kendimiz kesmeye karar verdik” ifadelerini kullandı.