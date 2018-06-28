Ağrı’da Tercih Danışmanlığı Komisyonu oluşturuldu

Konu hakkında açıklama yapan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, ”Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin tercih danışmanlığı sürecinde ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri, değerleri ve ortaokul kayıt alanları doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçişlerinde rehberlik yapılması amacıyla; ilimizde İl Mili Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarda, okul müdürü ve deneyimli rehber öğretmenlerimizden oluşan tercih komisyonları il genelinde kurulmuştur. Bütün öğrencilerimize rehberlik hizmetlerine erişiminin arttırılması ve öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir alana yerleştirilmesini sağlamak amacıyla tercih döneminde öğrencilere ve velilere danışmanlık hizmeti çalışmalarının daha planlı bir şekilde yürütülebilmesi için tercih danışmanlığı komisyonlarımız hizmet verecektir. Komisyonlar, öğrenci ve velilerimize, ortaöğretim okul seçiminde göz önünde tutulması gereken hususlar, okul kontenjanları ve öğrencinin ilgi ve yeteneğinin alan seçiminde önemi, öğrenci ve ailesinin tercih etmeyi düşündüğü okulları araştırması, okulun fiziki koşulları, ulaşım, yatılılık, eğitim-öğretim durumu ve yükseköğretime geçişteki başarı durumunu dikkate alması gerektiğine ilişkin bilgi verecektir. Öğrenci ve velilerimizin doğru tercih yapabilmeleri için kurulan tercih komisyonlarımız, öğrenci ve velilerimizin kolaylıkla ulaşılabilecekleri mahalleler ve Ağrı ilimizin kalabalık caddelerinde hizmet sunacaktır. İl Mili Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde Ağrı Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından, öğrenci ve velilerimizin kolaylıkla ulaşabileceği Ağrı Öğretmenevinin bahçesi ve Cumhuriyet caddesinde ‘Tercih Danışmanlığı’ bilgilendirme stantları kurulacaktır. Bu stantlarda tercih komisyonlarımızı tanıtılması, öğrenci ve velilerimizin doğru tercih yapabilmesi için bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca il merkezi ve 7 ilçemizde bulunan 88 okulumuzda tercih komisyonları veli ve öğrencilerimize yardımcı olacaktır” dedi.