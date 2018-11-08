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Ağrı'da terör operasyonu: 15 gözaltı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Tutak ilçesi Aşağı Kargalık köyü kırsal alanında terör örgütü PKK/KCK’nın halk buluşması adı altındaki yasa dışı etkinliğine katıldıkları tespit edilen 15 şahıs gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Tutak ilçesi Aşağı Kargalık köyü kırsal alanında terör örgütü PKK/KCK'nın halk buluşması adı altındaki yasa dışı etkinliğine katıldıkları tespit edilen 15 şahıs gözaltına alındı.


Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Operasyon sonucu yakalanan 15 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 63 adet av tüfeği fişeği, 3 adet ruhsatsız silah, 29 adet 9x19 MKE fişek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca fişeği ayrıca çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.

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