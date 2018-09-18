Ağrı'da tır alev alev yandı

Ağrı'da seyir halinde alev alarak yanan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı-Taşlıçay karayolu Murat Köyü mevki'inde seyir halinde olan tır henüz belirlenemeyen bir şekilde alev aldı. Tırın yandığını fark eden ismi öğrenilemeyen sürücü tırı yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tırda çıkan yangına müdahale etti. Yangının yayılmaması için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri bir saat süren çalışmanın yangını tamamen söndürdü. Yangında tır kullanılamaz hale geldi.