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10 Temmuz 2018 00:05

Ağrı’da trafik kazası: 2 yaralı

Ağrı’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Ağrı’da trafik kazası: 2 yaralı

10 Temmuz 2018 00:05


Kaza, Erzurum Caddesi’nde ASTOP binası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ara yoldan gelen otomobil ana yolda seyir halinde olan otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada isimleri öğrenilemeyen 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis başka kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık görevlileri tarafından Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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