Ağrı'da trafik kazası: 7 yaralı

Ağrı'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Ağrı merkez Hastane Caddesi'nde bulunan Nurettin Dolgun Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle ara yoldan gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazanın duyulması üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçlardan çıkartılarak 112 sağlık ekiplerince ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.