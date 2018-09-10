İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı'da traktör devrildi: 1ölü, 1 yaralı

Ağrı’nın Uzunveli Köyü’nde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ağrı'nın Uzunveli Köyü'nde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.


Kaza Uzuveli Köyü'ne 1 kilometre yakında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hareket halinde olan 04 AC 559 plakalı traktör henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde devrilerek yolun kenarında bulunan tarlaya yan yattı. Çevrede kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörde bulunan Yusuf Dursun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, Emrah Dursun yaralandı. Yaralı Dursun'un sağlık ekiplerince ambulans ile Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.